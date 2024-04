FOTO: Cum va arata sediul unei scoli din judet la care multi tineri doresc sa fie admisi

In ultimii ani, judetul Valcea a cunoscut transformari importante. Au fost investitii publice importante in infrastructura rutiera, in blocuri ANL, in scoli, in dotarea unor unitati medicale si altele. Sigur, exista si valceni nemultumiti, care spun ca s-ar fi putut face mai mult, mai bine si mai demult, nu abia acum. Probabil ca si ei au dreptate; nu ii putem contrazice.Tot din domeniul investitiilor publice dorite a se realiza in judetul Valcea face parte si proiectul numit Modernizarea ... citește toată știrea