FOTO. Elevii de la "Take Ionescu" au decis ce profesie vor sa aiba! CONA a fost fotografiata de mii de ori si multi au dorit sa o ia acasa

Luni, 16 decembrie 2024, elevi si cadre didactice ale Scolii Gimnaziale "Take Ionescu" din Ramnicu Valcea au ales sa descopere lucruri noi si interesante printr-o vizita la sediul Jandarmeriei Valcea, desfasurata in cadrul programului national "Scoala Altfel".Copiii au avut parte de o activitate interactiva si plina de curiozitate, in care li s-a prezentat tehnica din dotarea Jandarmeriei Valcea, autospecialele de interventie, un ATV utilizat in misiuni specifice, precum si surpriza zilei: ... citește toată știrea