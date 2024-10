FOTO. S-au incheiat lucrarile de modernizare ale cladirii Colegiului Energetic. VEZI cum arata acum

In contextul recentei finalizari a amenajarilor exterioare, primarul Mircia Gutau a inaugurat joi, 17 octombrie 2024, lucrarile de modernizare ale cladirii Corp 6 din cadrul Colegiului Energetic, in urma carora s-au obtinut 17 sali de clase, un laborator, o sala de gimnastica, precum si mai multe spatii adiacente (cancelarie, un cabinet medical si unul de stomatologie, biblioteca, sala de lectura, grupuri sanitare etc.), toate amenajate la cele mai inalte standarde.Imobilul fost internat si ... citește toată știrea