GALA EDUCAEsIEI. Consiliul Judetean Valcea premiaza excelenta

Vineri, 4 octombrie 2024, cu incepere de la ora 17.00, in Sala Mare a Consiliului Judetean Valcea, se va desfasura editia cu numarul cinci a Galei Educatiei. Va fi un eveniment in cadrul caruia vor fi premiati 33 de elevi din judetul nostru care au obtinut rezultate foarte bune la invatatura si la diverse concursuri, in anul scolar 2023/2024."In sedinta Consiliului Judetean Valcea am aprobat acordarea unor stimulente financiare elevilor cu media 10 la examenul de Bacalaureat si la Evaluarea ... citește toată știrea