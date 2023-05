Miercuri, 17 mai 2023, sindicalistii din invatamantul judetului Valcea declanseaza greva de avertisment. Astfel, s-a luat decizia ca intre orele 11:00 si 13:00 sa nu se tina orele de curs, nemultumirea principala a dascalilor valceni fiind legata de salarii. In conditiile in care actiunile organizate la Bucuresti nu au dat rezultate, iar guvernantii nu au dat curs solicitarilor de crestere a salariilor, atunci hotarat declansarea formelor de protest si in teritoriu. Presedintele Sindicatului ... citeste toata stirea