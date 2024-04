Inca un pas concret in educatie

In urma cu cateva zile (pe 9 aprilie), Autoritatea de Management pentru Programul Educatie si Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului conditii specifice (pentru informatii detaliate vezi link-ul https://mfe.gov.ro/consultare-publica-peo-ghidul-solicitantului-diversificarea-si-flexibilizarea-serviciilor-de-suport-socio-educational-in-ingrijire-si-educatie-timpurie-a-copiilor/). Acest Program are o ... citește toată știrea