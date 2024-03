"LEGEA PUMNULUI" sau sanctiuni severe introduse in Legea Educatiei? Apel catre parlamentari dupa incidentul de ieri de la Liceul Pedagogic

De parca nu era suficient ca anul trecut s-au petrecut doua incidente destul de grave in incinta unitatii de invatamant, plus inca un incident la inceputul acestui an, Colegiul National de Informatica "Matei Basarab" din Ramnicu Valcea (fostul Liceu Pedagogic, asa cum il cunoaste multa lume) a fost din nou locul in care unii dintre elevi tin sa demonstreze ca au venit in ringul de lupte libere si nu la scoala.Miercuri, 27 martie 2024, in sala clasei a VIII-a C de la CNIMB, s-a petrecut acest ... citește toată știrea