NUMAR REDUS de elevi inscrisi in Valcea la Evaluarea Nationala. Cand se afiseaza rezultatele

Faptul ca populatia scolara a judetului Valcea a tot scazut (si, din pacate, scade in continuare!) nu mai este o noutate. In acest trend se inscrie si numarul de elevi inscrisi la nivelul judetului nostru pentru examenele de Evaluare Nationala din acest an. In sesiunea iunie 2024, in Valcea s-au inscris 2.542 de absolventi ai clasei a VIII-a (2.541 de elevi fiind din seria curenta si un singur elev din seria anterioara). Acest numar este unul dintre cele mai mici din ultimii 10-15 ani!Cum ... citește toată știrea