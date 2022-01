Prima scoala din Ramnicu Valcea care trece in online, in valul 5 al pandemiei

Pentru ca numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in Valcea si se anunta varful valului 5 abia la mijlocul lui februarie, autoritatile au decis sa ia masuri din timp acolo unde se impune. Ca urmare, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea s-a luat hotararea, la solicitarea Consiliului de Administratie al Colegiului Energetic din Ramnicu Valcea, ca aceasta scoala sa treaca in scenariul 2 de functionare. Asta inseamna cursuri online pentru toate clasele ... citeste toata stirea