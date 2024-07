S-AU AFISAT REZULTATELE la Bac dupa contestatii! Daria-Maria BALAN ramane cu singura medie 10 din judet

Vineri, 12 iulie 2024, in jurul pranzului, s-au afisat rezultatele in urma contestatiilor la examenul de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2024. In judetul Valcea, probabil multumiti cu mediile destul de mari pe care le-au obtinut (multi avand medii cuprinse intre 7,00 si 9,00), candidatii nu au formulat contestatii intr-o procent prea ridicat.Acelasi trend s-a manifestat si in randul candidatilor care au obtinut note mari, putini fiind cei care au formulat contestatii. ... citește toată știrea