Apropierea deschiderii noului an scolar aduce cu sine cateva modificari in structura de conducere a invatamantului din Valcea. Prima si cea mai importanta este numirea pe functia de director al Casei Corpului Didactic (CCD) a Adinei Dobrete (PSD). Aceasta il va inlocui pe Adrian Luca, despre care se poate spune ca a avut un mandat lung (sase ani, dintre care patru castigati prin concurs) si bun in fruntea CCD Valcea. Dobrete are 29 de ani in invatamant, dintre care aproximativ 15 a ocupat ... citeste toata stirea