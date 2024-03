Se propune desfiintarea Bacalaureatului. Ce spune sefa ISJ Valcea

Valva mare in mediile online in ultimele ore! Desi este un subiect despre care s-a discutat si in anii trecuti (in timpul pandemiei de Coronavirus), de data aceasta pare ca *microbul* a prins bine de tot si i-a facut deja pe unii adolescenti sa viseze... Sa viseze cum ar fi sa termine liceul fara a sustine examenul acela care, stiti voi, sperie cam jumatate din elevii de clasa a XII-a. Ne referim la examenul numit, intamplator asa (scuzati ironia), Bacalaureat! Caci, da, despre eliminarea ... citește toată știrea