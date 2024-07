SURPRIZA la Evaluarea Nationala. Care este scoala din Valcea cu cele mai bune rezultate

Asa cum si ziarul nostru v-a informat in mai multe randuri, examenele de la Evaluarea Nationala s-au desfasurat in perioada 25-28 iunie 2024. Rezultatele obtinute de elevii valceni au fost standardizate, clasamentul pe scoli aducand o surpriza. Scoala Discovery Kids obtinut cea mai buna medie generala: 9,21. Ea este urmata de Scoala "Take Ionescu" (cu media 8,32) si Colegiul National de Informatica "Matei Basarab" (cu media 8,14).Discovery Kids este o scoala privata care continua activitatea ... citește toată știrea