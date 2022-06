VALCEA/EVALUARE NAEsIONALA. Peste 2500 de elevi au sustinut examenul

Saptamana de foc pentru elevii clasei a VIII-a, care au sustinut probele examenului de Evaluare Nationala. Un examen extrem de important, mediile obtinute constituind un criteriu pentru admiterea in la liceul dorit de ei, precum si la profilul pe care-l tintesc.Prima proba, cea la Limba si literatura romana, a avut loc marti, 14 iunie 2022, iar, in judetul Valcea, din cei 2584 absolventi ai clasei a VIII-a inscrisi la examen, in 65 de Centre de examen, s-au prezentat 2521, absentand 63 de ... citeste toata stirea