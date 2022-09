"Bun venit!" la CS Valcea 1924, lui Angel Santana, un nume mare pentru baschetul romanesc si doamnei Alina Enescu, care va coordona sectia de atletism a clubului nostru

Miercuri, 21 septembrie, am avut placerea sa-i cunosc, sa le strang mana, dar si sa-i vad la antrenament pe tinerii nostri baschetbalisti inscrisi in cadrul CS Valcea 1924. Le-am urat mult succes in competitii si sunt convins ca vor obtine rezultate foarte bune.De asemenea, i-am urat "bun venit!" la CS Valcea 1924, lui Angel Santana, un nume mare pentru baschetul romanesc, primul si ultimul campion european de baschet 3X3. Cu Santana alaturi, completam echipa si asiguram mijlocele de progres ... citeste toata stirea