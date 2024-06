CALIFICAREA tricolorilor in optimile Europeanului de fotbal se traieste live in centrul Ramnicului

Primaria Municipiului ofera ramnicenilor sansa sa incurajeze impreuna tricolorii in meciul cu cea mai mare miza de pana acum de la Euro 2024. Miercuri, 26 iunie 2024, de la ora 19.00, partida Romaniei cu Slovacia, de care depinde calificarea echipei nationale in optimile Campionatului European din Germania, va putea fi urmarita (in mod gratuit, ... citește toată știrea