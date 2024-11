Cine se mai bate cu Gutau? Vezi ce titlu a primit primarul Ramnicului!

Astazi, 18 noiembrie 2024, la finalul unei conferinte de presa, primarul Mircia Gutau a primit centura neagra cu patru dani la judo. Se stie ca edilul-sef al municipiului Ramnicu Valcea a facut parte din echipa olimpica de judo a Romaniei si ca, in calitate de antrenor, imediat dupa finalizarea facultatii, Gutau a pregatit multi asemenea sportivi. Reprezentantii Federatiei Nationale de Judo i-au dat al patrulea dan la centura (pana in prezent avea doar trei), in cadrul unui eveniment festiv. ... citește toată știrea