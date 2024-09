CS Valcea 1924 a organizat Campionatul National de Box U22. MEDALIE DE AUR pentru un tanar pugilist din judetul nostru

In perioada 24-28 septembrie 2024, judetul Valcea a devenit capitala boxului romanesc, gazduind, dupa multi ani, Campionatul National de Box U22 (destinat categoriei de varsta sub 22 de ani). Eveniment sportive a fost organizat in memoria regretatului antrenor Marius Baluta (de la Chimia Ramnicu Valcea si Clubul Sportiv Scolar Ramnicu Valcea).Intrecerea pugilistica, organizata de Clubul Sportiv Valcea 1924, in parteneriat cu Federatia Romana de Box, Consiliul Judetean Valcea si Primaria ... citește toată știrea