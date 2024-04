DOLIU in fotbalul valcean! A murit un om care si-a dedicat mare parte din viata acestui fenomen

Fotbalul din judetul nostru este in doliu. Mihai DIACONESCU, presedinte timp de cateva decenii la echipa de fotbal Unirea Tomsani (un fel de parinte al fotbalului practicat in mod organizat in aceasta localitate), a trecut in nefiinta. Conform publicatiei Arena Valceana, cel supranumit Don Corleone, a murit noaptea trecuta (17 spre 18 aprilie 2024), el ... citește toată știrea