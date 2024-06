Dupa ce au dat lovitura la Cupa Romaniei, boxerii CS Valcea 1924 vor avea antrenor cubanez

Pugilistii CS Valcea 1924 au participat in lunile aprilie si mai la editiile de cadeti si seniori Under 22 (U-22) ale Cupei Romaniei, desfasurate anul acesta la Braila. La cadeti, valceanul Moise Constantin a obtinut loculul al treilea, boxand in luna aprilie, in limitele categoriei 52 kg. A luptat in trei meciuri de cate trei reprize, fiecare a cate 1,5 minute, obtinand doua victorii, iar al treilea meci, care l-ar fi trimis in finala, a fost transat in devafoarea sa cu 3 - 2. Totusi, Moise ... citește toată știrea