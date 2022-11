Echipele sunt pregatite pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2022

Campionatul European de Handbal Feminin din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru sta sa inceapa cat de curand. Competitia in care se va decide cea mai buna echipa de handbal feminin din Europa va avea loc in luna noiembrie a acestui an. 16 echipe vor dori sa demonstreze ca oricine poate castiga atat timp cat exista daruire.Din moment ce Campionatul European se apropie, cresc si emotiile fanilor. Antrenorii mai au doar cateva zile la dispozitie sa gaseasca strategia perfecta prin ... citeste toata stirea