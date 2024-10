Nurvil, dealer Audi Romania, partener principal privat al evenimentului Valcea Rally

La initiativa Clubului Sportiv NeoMotorsport si cu sprijinul mai multor parteneri, printre care si partenerul principal Nurvil Audi, Federatia Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) a adaugat in calendarul oficial o noua etapa competitionala de raliu sub numele de Raliul Valcii Nurvil.Nurvil Audi, reprezentant al Audi Romania, a devenit partener principal privat al evenimentului, marcand astfel o noua etapa in promovarea motorsportului in regiunea noastra. Acest proiect este sustinut si pe ... citește toată știrea