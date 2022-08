Prima editie a Cupei Comchim - peste 10 echipe participante si 250 de copii

Sambata, 13 august, s-a desfasurat prima editie a Cupei Comchim in incinta Bazei Sportive din Ionesti. A fost un adevarat festival pentru iubitorii fotbalului, echipe din intreaga regiune participand, printre care si grupele de juniori ale echipei F.C. Voluntari. Am avut parte de peste 8 ore de fotbal de intrerupt, partidele desfasurandu-se in sistem de grupe, dupa care cele mai bune clasate s-au infruntat pentru primele locuri. Organizatorul principal a fost antrenorul juniorilor de la A.C.S. ... citeste toata stirea