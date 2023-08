Dupa mult timp de ,,seceta", Ramnicu Valcea va fi gazda unei gale de box cu participare nationala. Sambata, 26 august, intre 17:00 - 20:00, in sala de sport a liceului Sanitar, isi vor incrucisa manusile 40 de boxeri in memoria celui care a fost Marius Baluta. Memorialul va aduce in ring 15 boxeri din Valcea si 25 din tara (Dinamo, Rapid, Pitesti, Slatina, Mioveni s.a.). Amintim ca anul trecut, la Vaideeni, primaria a organizat prima editia e Memorialului Marius Baluta. Anul acesta, evenimentul ... citeste toata stirea