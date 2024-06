Romania la EURO 2024 - program, lot, sanse, cote pariuri

EURO 2024 va avea loc in perioada 14 iunie - 14 iulie, pe teritoriul Germaniei. Reprezentativa Romaniei a reusit sa isi asigure locul la turneul final, dupa o campanie de calificare in care a evitat infrangerea. Tricolorii au fost repartizati in grupa E, alaturi de Ucraina, Belgia si Slovacia.Primele doua clasate se vor califica direct in optimile de finala ale competitiei, in timp ce 4 nationale de pe locul 3 vor continua la turneul final. Programul Romaniei in grupele EURO 2024 este ... citește toată știrea