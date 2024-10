S-a incheiat Divizia A la sah, de la Busteni. Rezultate bune pentru Chimia Ramnicu Valcea

In perioada 7-13 octombrie 2024, in statiunea Busteni (judetul Prahova), s-a desfasurat Divizia A la sah. La aceasta editie a participat si echipa Chimia Ramnicu Valcea, care a revenit in elita sahului romanesc, dupa o absenta de 11 ani.Echipa si-a atins obiectivul propus, ramanerea in Divizia A. La final, in urma a patru victorii din noua meciuri, echipa valceana s-a clasat, dupa criteriile de departajare, pe locul 12, la egalitate de puncte cu locurile 8-14. Pe primele doua locuri, la ... citește toată știrea