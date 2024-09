SOREsII nu au tinut cu iubitorii fotbalului din judetul nostru la formarea grupelor Cupei Romaniei. Pe cine vom vedea in Zavoi?

Chiar daca iubitorii fotbalului din judetul nostru isi doreau ca SCM Ramnicu Valcea sa aiba posibilitatea de a intalni, in grupele Cupei Romaniei, editia 2024/2025, nume sonore din prima liga romaneasca (FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, CFR Cluj), iata ca tragerea la sorti nu a adus cluburile asteptate.In cele trei meciuri din grupele Cupei Romaniei, SCM Ramnicu Valcea va intalni, in ordine, urmatoarele formatii: CSM Resita (in Zavoi, pe 30 octombrie), Otelul Galati (in Zavoi, pe 4 decembrie) si ... citește toată știrea