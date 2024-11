Tenismena Bianca Andreescu nu isi uita originile. Promoveaza Vaideeniul de cate ori are ocazia

Cunoscuta in lumea intreaga pentru rezultatele foarte bune obtinute in tenisul de camp, Bianca Andreescu a demonstrat, in mai multe randuri, ca nu uita locurile din care parintii ei au pornit in lume. Chiar daca are si cetatenie canadiana, Bianca Andreescu (Bibi, cum ii spun prietenii) este foarte atasata de localitatea Vaideeni, in care, cum spuneam mai sus, isi are originile. Ea vorbeste si scrie foarte bine in limba romana, desi este vorbitoare a mai multor limbi.Miercuri, 6 noiembrie 2024, ... citește toată știrea