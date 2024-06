TOATA VALCEA la meci! Live din Germania in centrul Ramnicului

"Meciul-soc" pe care nationala de fotbal seniori a Romaniei il va sustine maine, contra Belgiei, va putea fi urmarit live, in centrul Ramnicului. Primaria Municipiului invita ramnicenii sa sustina in numar cat mai mare echipa de fotbal a Romaniei in meciul de sambata, programat cu incepere de la ora 22.00, contra nationalei Belgiei, in cadrul grupelor de la Campionatul European de Fotbal.In Scuarul "Mircea cel Batran" din centrul ... citește toată știrea