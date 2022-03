VIDEO. Bani pentru fotbalul valcean de la CJ

Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Valcea a considerat ca este oportun sa sprijine financiar fotbalul valcean si in acest an. Astfel, la ultima sedinta ordinara, consilierii judeteni au votat ca 300.000 lei sa mearga catre echipele de liga a III-a din Valcea. Alesii liberali au solicitat, de asemenea, ca la finalul campionatului, echipa valceana care a obtinut cele mai bune rezultate sa primeasca o bonificatie, lucru cu care presedintele Radulescu a fost de acord."Asa cum am promis, CJ ... citeste toata stirea