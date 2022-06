Mesajele de avertizare Ro-Alert, care ar trebui să anunțe în timp util pericole majore pentru populație, ajung mai întotdeauna extrem de târziu. Pentru mulți, situația s-a repetat de suficiente ori încât să ignore alertele DSU și STS.

Marți, 14 iunie, în Capitală au fost emise două astfel de alerte, după ce a fost transmis mai întâi un cod portocaliu de averse de ploaie și grindină, apoi unul roșu.

Fiecare dintre mesajele Ro-Alert au fost primite cu un decalaj considerabil față de momentul la care s-au declanșat fenomenele meteo periculoase.

Bucureștenii se plâng pe rețelele de socializare și relatează unde i-a prins furtuna sau după cât timp au fost anunțați de autorități.

RO Alerta vine la vreo jumătate de oră după furtună

"La 16.52, RO-alert trimite primul mesaj că începe furtuna la 16.42. La momentul acela, deja era totul praf, după ce a bătut grindina 10-15 minute. Bine că nu eram afară, în câmp deschis, că era vai de capul meu. Am doar un cucui și o ureche roșie, după trei minute afară.

La 17.02, a venit la doilea mesaj, cu avertizare de furtună începând cu ora 17.00. Da' merci, știam dinaintea voastră, se pare."

"Bravo, băbăieți, cu RO-alertul vostru! Aștept acum alerta voastră de cod roșu, galben, mov sau în dungi.

Vă rog eu, nu ma mai deranjați aiurea. Decât să stau în baza voastră, mai bine lipsă!"

"Foarte folositor Ro Alert-ul.

M-a prins urgia pe drum. Am incercat să mă bag într-o parcare, degeaba, apoi am găsit un loc sub un copăcel, ceva ceva mă proteja dar nu prea tare.

L-am invidiat pe unul cu BMW care găsise un loc la intrarea într-o clădire, era un fel de copertină.

După ce s-a potolit un pic am apucat să plec. Am parcat in fața clădirii, îmi fac curaj să ies din mașină, alerg prin ploaie atent să nu primesc o gheață în cap și ajung sus la birou.

Când, ce să vezi, beeeep, vine Ro Alert-ul că ai grijă, că e groasă. La vreo juma de oră de furtună. Wow, mersi. Desființați-l!"

"Noroc cu Ro-Alert care m-a anunțat exact când s-a oprit ploaia și a ieșit sfios, soarele!"

Românii fac haz de necaz. Glume postate pe Facebook:

