Mesajele Ro-Alert: Cum să dai pe silențios averizările DSU sau să le păstrezi pe cele care te interesează

Mesajele de avertizare de la Ro-Alert – cele gândite pentru a anunța pericole majore pentru populație – au ajuns să le dea de veste românilor că vine ploaia, dar abia după ce pot constata asta prin propriile simțuri. Pentru mulți, situația s-a repetat de suficiente ori încât au început să ignore alertele IGSU și STS.

Ziare.com trece în revistă situațiile în care Ro-Alert putea preveni un accident în lanț dar nu a făcut-o, precum și alte episoade în care aceste mesaje s-au viralizat pe internet. De asemenea, arătăm și cum să gestionați felul în care primiți alertele pe telefonul mobil.

De fiecare dată când vine o ploaie torențială, din 2017 încoace (mai exact de la publicarea OUG privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „Ro-Alert”, telefoanele mobile ale românilor din zonele respective încep să prevestească sfârșitul lumii: sună strident și titrează mesaje apocaliptice, precum ultimul, de luni, 13 iunie 2022:

„Alertă de urgență: extremă. Avertizare meteo – intensificări ale vântului, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, averse torențiale care vor cumula local30-35 l/mp. Perioada de manifestare 15.25 – 16.30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”, se arată în ultimul mesaj transmis prin Ro-Alert.

Mesajele sunt gândite să îi avertizeze în timp real, pe baza informațiilor GPS, pe cei care se află în zona afectată, dar de multe ori ajung la destinatari după ce fenomenul a început să se manifeste. Asta pentru că instituția responsabilă – în acest caz Agenția Națională de Meteorologie (ANM) – transmite către Departamantul pentru Situații de Urgență (DSU) informații cu privire la potențialul pericol, iar specialiștii de aici decid dacă alertează sau nu populația, clasifică urgența (gravă sau extremă) și transmit mesajul.

Ads

Problema e că destinatarii nu fac diferența și nici nu au fost învățați să discearnă între „grav” și „extrem”, așa că reacțiile erau împărțite în două: unii se sperie, dar mai departe nu știu ce să facă, iar alții le ignoră. De doi ani încoace a apărut o a treia: oamenii fac capture de ecran, le postează pe rețelele de socializare și apoi curg mesajele malițioase la adresa autorităților.

Așa au ajuns în spațiul public celebrele mesaje cu „Ursul, băăă!” sau cu leul evadat care s-a dovedit a fi câine.

La asta se adaugă redundanța mesajelor: în accepțiunea largă, fenomenul extrem este unul catastrofal care pune în pericol viața tuturor persoanelor. Cum, de exemplu, în Capitală multe clădiri sunt degradate, pericolul de a se desprinde tencuiala la orice rafală de vânt este unul real, dar nesocotit atât de oameni cât și de autorități.

Carambolul de pe A2 din 2021 putea fi prevenit prin Ro-Alert, dar nu a fost

Au fost situații în care un mesaj Ro-Alert era binevenit, dar în lanțul decizional al instituțiilor pentru situații de urgență cineva a decis să nu trimită avertizarea.

Ads

Pe data de 17 iunie 2021a avut loc un carambol pe Autostrada Soarelui, în care au fost implicate 55 de mașini și au fost 17 persoane rănite. Fenomenul de ceață petrecut pe timp de vară a dus la producerea carambolului în zona Medgidia.

Imaginile din satelit și rapoartele meteo centralizate de ANM confirmau prezența ceții în județele Constanța și Călărași, iar stația de la Medgidia a consemnat fenomenul în dimineața acelei zile, dar cum vizibilitatea era de 200 de metri, fix limita de atenționare, o alertă de ceață nu a mai fost emisă.

„De obicei este un fenomen destul de rar, dar se produce, chiar și în anotimpul cald. În condiții de cer senin, noaptea, spre dimineață, temperatura scade destul de mult și se apropie de punctul de rouă. Trebuie să fie și ceva umezeală în aer, iar acum (n.r. – peb17 iulie 2021) am avut. Mai exact, a fost circulația estică cu un aport de umezeală dinspre mare și în aceste condiții s-a produs ceață. Fenomenul a avut loc în județele Călărași și Constanța, pe imaginile din satelit așa s-a văzut. Dar nu a fost cu vizibilitate la fel de scăzută ca în timpul iernii, adică sub 200 de metri. Într-adevăr, la stație la Medgidia era 200 de metri, dar trebuie să scadă sub 200 să emitem (n.r. – alertă) și de asta colegii nu au emis, fiind vorba de o oră, interval foarte scurt. Dar el, ca fenomen, s-a produs în județele Călărași, Ialomița și Constanța, au fost zone cu ceva ceață. Dar la stații… singura care a venit cu ceață a fost Medgidia, care a dat în clar, vizibilitate 200 de metri. Ca fenomen, este destul de rar vara, se formează în depresiuni, se produce acea rouă în straturile mai joase și se formează ceața, numai că nu persistă”, a explicat meteorologul de serviciu.

Ads

Şaisprezece persoane, inclusiv cinci copii, au fost rănite, fiind transportate la spital, iar opt au primit îngrijiri la faţa locului, în urma unor accidente în lanţ cu 55 de autovehicule care s-au produs vineri în patru puncte apropiate de pe A2, în zona localităţii Medgidia, pe sensul către litoral.

Mesaje prin RoAlert care au stârnit controverse, dacă nu chiar râsul

De departe, masajul RoAlert care începea cu sintagma „Ursul, băăă!” a rămas în memoria colectivă. S-a întâmplat pe 21 septembrie 2021 și a fost transmis în zona Brașovului, dar modalitatea inedita de avertizare l-a făcut să devină viral pe internet. Mesajul a fost emis de ISU Brașov pentru a semnala prezența unui urs pe strada Stejărișului și autoritățile îi îndemnau pe destinatari să evite zona și să nu încerce să interacționeze cu animalul periculos.

„Dintr-o eroare, persoana din cadrul dispeceratului care a transmis mesajul a adaugat cuvintele 'Ursul băăă'. Ne cerem scuze pentru eroare, dar avem convingerea că populaţia a înteles conţinutul si scopul preventiv al mesajului”, declara, la vremea respectivă, șeful ISU Brașov.

Ads

Mai recent, pe 12 mai 2022, autoritățile din Târgoviște au semnalat prezența unui leu care umbla liber pe străzile din municipiu.

„Alertă gravă: A fost semnalată prezența unui animal sălbatic (leu) în mun. Târgoviște, cartier Priseaca, zona stația peco Helene! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta. ISU DB”, era conținutul mesajului respectiv.

În urma alertei, reprezentanții Grădinii Zoo Târgoviște au comunicat că lor nu le lipsește niciun animal, iar dispozitivele de jandarmi trimise în zonă n-au găsit nici un leu. Internauții au postat, însă, fotrografii cu un câine vagabond mai blănos, de culoare crem.

Cum a întrerupt DSU ședința de judecată din Dosarul Colectiv

O altă situație inedintă s-a produs în sala de judecată de la Curtea de Apel București, pe 6 octombrie 2021, la unul dintre ultimele termene de judecată ale dosarului Colectiv, când erau prezenți zeci de avocați și alte zeci de părți civile.

Ads

Tocmai când judecătoarea Adina Pretoria Dumitrache se pregătatea să audieze doi martori, în sala de judecară au început să sune, pe rând, toate telefoanele.

Pe primul, judecătoarea s-a făcut că nu-l aude, dar la următorul a luat atitudine. Trebuie spus că în sala de judecată „tulburarea ședinței” se sancționează cu amendă. Iată cum a decurs dialogul:

Judecător: Cine are telefonul ăla să iasă din sală!

Avocații (în cor): E alertă! De la Ro-Alert! Nu o putem opri!

(în timpul ăsta, pe alte 3 mobie a pornit binecunoscuta alarmă)

Judecător: Și mie mi-a venit mesajul, dar telefonul meu nu a sunat. E pe silențios!

Avocat: Restul nu și-au permis!

Iată ce scria pe telefoanele tuturor: „ În contextul creșterii accelerate a ratei de infecatre la nivel național cu virusul SARS-CoV-2, pentru protejarea sănătății dumnevoastră și a celor din jur, informați-vă din surse oficiale și respectați măsurile igienico-sanitare și de distanțare fizică. Alegeți să vă vaccinați acum împotriva COVID-19! DSU. fiipregatit.ro, vaccinare-covid.gov.ro”.

Cum puteți da pe silent mesajele Ro-Alert

Notificările pentru mesajele Ro-Alert ar trebui menținute active tot timpul, din rațiuni evidente. Există situații în care puteți dezactiva temporar doar sunetul, astfel încât să primiți notificările, dar pe vibrații.

Activarea sau dezactivarea mesajelor RoAlert cu privire la anumite pericole se poate face prin simpla accesare a meniului:

Setări

În categoria „Sunete și vibrații” alegeți sub-categoria „Mai multe setări”

Derulați până găsiți „Transmisii celulare”.

În acest meniu puteți bifa sau debifa urmatoarele:

Alerte AMBER (răpire copii)

Amenințări extreme

Amenințări severe

Afișați transmisii testare

Istoricul alertelor de urgență (unde găsiți toate alertele pe care le-ați primit).

Tot în acest meniu puteți gestiona modalitatea în care reacționează telefonul mobil în caz de alertă.

Derulați meniul până la „Preferințe pentru alerte”, unde puteți bifa sau debifa urmatoarele:

Vibrare

Repetare alertă

Afișați un dialog de renunțare (dezabonare)

Mesaje alertă vocală

Selectați volum maxim (ignorați alte preferințe privind volumul și modul „Nu deranjați”)

Ads