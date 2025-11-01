Domeniul în care autoritățile i-au convins pe români. 74% dintre intervievați spun că au foarte mare sau destul de mare încredere în SONDAJ

Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 14:14
Domeniul în care autoritățile i-au convins pe români. 74% dintre intervievați spun că au foarte mare sau destul de mare încredere în SONDAJ
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, referitor la percepţia românilor privind alertele meteo.

Cercetarea s-a desfăşurat, în perioada 14 – 26 octombrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.036 de persoane adulte, prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Eşantionul a fost probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de ą3% la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate.

Conform rezultatelor sondajului, 74% dintre intervievaţi spun că au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele transmise de autorităţi, iar dintre aceştia, 21% declară o încredere foarte mare, iar 53% o încredere destul de mare, în schimb doar 22% au puţină încredere, iar 3% nu au deloc încredere.

„Aceste date indică faptul că, în ansamblu, sistemul de avertizare meteo are o credibilitate solidă în rândul populaţiei, fiind perceput ca un instrument util şi eficient pentru informarea publicului în situaţii de risc”, se precizează în comunicatul transmis, sâmbătă, de CURS.

Cercetarea sociologică relevă şi de ce au românii încredere, sau nu, în alertele meteo, respondenţii menţionând că avertizările se confirmă, de obicei, în realitate.

Astfel, 34% dintre participanţii la sondaj spun că au încredere în alertele meteo pentru că mesajele primite se potrivesc cu situaţia meteo observată ulterior, iar 30% apreciază claritatea şi caracterul uşor de înţeles al informaţiilor primite.

Pe de altă parte, 18% dintre respondenţi cred că avertizările sunt adesea exagerate, iar 8% consideră că se emit prea târziu sau nu ajung la timp şi 2% declară că nu au încredere în instituţiile care emit alertele.

Întrebaţi cum percep frecvenţa alertelor meteo primite pe telefon, aproape jumătate dintre români – 47% – consideră că sunt transmise atât de des cât este nevoie, 29% ar dori ca alertele să fie mai frecvente, pentru a preveni probleme mai grave, în timp ce 21% cred că ar trebui emise mai rar, pentru a nu speria populaţia.

„Sondajul CURS arată că românii percep alertele meteo ca fiind utile şi, în general, credibile. Încrederea se bazează pe experienţa directă, pe faptul că avertizările se confirmă şi că mesajele sunt clare, în timp ce neîncrederea apare mai ales acolo unde există percepţia de exagerare sau de întârziere. Într-un context marcat de tot mai multe fenomene meteo extreme, aceste rezultate sugerează că menţinerea încrederii publice depinde de acurateţea şi promptitudinea comunicării autorităţilor. Românii sunt, în mare parte, receptivi la mesajele de avertizare, iar sistemul de alertare, inclusiv RO-ALERT, este perceput ca un instrument necesar pentru siguranţa populaţiei”, se mai menţionează în comunicatul CURS.

CURS este membru ESOMAR şi colaborează cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi parteneri internaţionali.

