Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgență - FOTO: Hepta
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că, dimpotrivă, ar dori să extindă modalitățile de transmitere pentru aceste mesaje.
Raed Arafat a anunțat, în seara de 7 octombrie, într-o emisiune la postul Digi 24, că ar dori ca, "într-un an sau doi, prin fonduri europene", în România să fie puse în funcțiune și alte canale de alertare.
Unul dintre modelele luate în calcul este cel din SUA. "În Statele Unite, mesajele de alertă se dau pe televiziuni, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", a explicat Arafat.
O altă variantă ar fi transmiterea de mesaje de alertă pe posturile de radio, astfel încât să le primești, de exemplu, "când ești în mașină, când asculți muzică".
Secretarul de stat a precizat că aceste metode noi nu vor exclude transmiterea de mesaje pe telefoanele mobile. Toate metodele vor funcționa în paralel, întrucât au existat cazuri, mai ales în situații de urgență, în care rețelele de telefonie mobilă "pică".
Arafat a insistat asupra necesității acestor mesaje Ro Alert: "Când dăm mesajele Ro Alert, le dăm ca să alertăm oamenii că sunt expuși unui anumit risc."
Cu privire la persoanele care-l acuză că exagerează sau că stârnește panică, Arafat a recomandat să verificăm care este sursa acestor acuzații, pentru că, de fapt, "se încearcă reducerea încrederii populației în autorități".
Raed Arafat a făcut aceste precizări în seara de 7 octombrie, după ora 21, în condițiile în care, la ora 21, a intrat în vigoare un Cod roșu de precipitații abundente în București și în câteva județe din zona de sud-est a României. În timpul intervenției la televiziune a lui Arafat, în aceste zone nu s-au semnalat fenomene meteo neobișnuite.
Codul roșu care a început marți seară ar urma să înceteze miercuri la ora 15. Secretarul de stat a precizat că, imediat după aceea, Codul roșu va fi înlocuit cu un Cod portocaliu.
