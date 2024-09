Alertă extremă în Constanța și Tulcea, după un nou atac al Rusiei aproape de granița României. "Ne-am speriat, dar am văzut că nu se întâmplă nimic"

Locuitorii din județele Tulcea și Constanța au primit în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, 8 septembrie, un mesaj RO-Alert privind riscul căderii unor obiecte din aer, după un atac recent al Rusiei asupra Ucrainei, în apropiere de granița cu România.

Mesajul face referire și la măsuri de adăpostire.

"În această seară a fost transmis un mesaj RO-Alert pe teritoriul judeţelor Tulcea şi Constanţa după ce structurile de apărare şi securitate naţională au interceptat un posibil atacat al Federaţiei Ruse asupra unor obiective de pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea graniţei cu România. Mesajul transmite informaţii de avertizare şi de informare a populaţiei cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi măsuri de adăpostire în cazul în care situaţia o impune", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, conform News.ro.

Ei au precizat că aceste mesaje au rolul de informare a populaţiei din zona de graniţă a României.

"Facem menţiunea că aceste mesaje au rolul de informare a populaţiei din zona de graniţă a României cu Uncraina despre faptul ca sunt posibile atacuri ale federaţiei şi ruse asupra teritoriului ucrainean şi ca există posibilitatea căderii unor obiecte pe teritoriului naţional. Până la ora emiterii acestui comunicat nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112 în disteleceratul ISU Tulcea", a precizat ISU Tulcea.

Mesajul a fost transmis şi locuitorilor din municipiul Constanţa. Este prima avertizare de acest gen pe care o primesc constănțenii.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată, 90 de minute", este mesajul RO-Alert primit cu puţin timp înainte de ora 3 de locuitorii din municipiul Constanţa.

Mesajul de avertizare a venit puțin înainte de ora 3 dimineața, iar oamenii au intrat agitați pe rețelele de socializare pentru a vedea ce se întâmplă, a relatat Pro TV.

"Am primit mesajul RO-Alert. Am ieșit să ne luăm de mâncare, că ne era foame. Ne-am speriat, dar am văzut că au trecut cele 90 de minute și am văzut că nu s-a întâmplat nimic", au spus niște tineri, conform sursei citate.

