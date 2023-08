Robbie Williams, concert fenomenal în București: ”A fost minunat pentru sufletul meu”. Cântărețul a remarcat frumusețea româncelor VIDEO

„Binecuvântaţi să fiţi cu toţii!” a repetat de mai multe ori pe parcursul serii Robbie Williams, în timpul concertului pe care l-a susţinut, sâmbătă, la Romexpo din Bucureşti. Timp de două ore, în care a povestit multe, a vorbit mai mult decât a cântat, dar în care a făcut reverenţe publicului, a împărţit tricouri şi a dedicat cântece unor fani, artistul britanic a făcut rezumatul muzical al carierei sale de 33 de ani.

„Vom porni într-o călătorie împreună, în această seară. Una de 33 de ani de odisee muzicală!”, a anunţat Robbie Williams în debut. El a cântat cele mai mari succese ale sale, dar a reamintit şi momentele mai mai puţin plăcute.

„Let Me Entertain You” a dat start petrecerii englezeşti.

„În seara aceasta va fi terapie pentru mine şi distracţie pentru voi!”, le-a promis el celor prezenţi în ultima seară a festivalului Summer in the City.

„Strong”, „una din nu aşa de multele melodii cunoscute” ale sale, a fost fredonată de public.

După ce şi-a ales câteva „victime” din public, cu care a dialogat şi a glumit, spre încântarea celor prezenţi, şi cărora le-a făcut o scurtă istorie a carierei sale, Robbie Williams a cântat „Come Undone”.

„Am fost la un show cu mama şi cântăreţul era din secolul trecut”, a glumit muzicianul despre ce ar povesti o adolescentă după acest concert.

„Publicul este foarte diferit de cel din anii ’90. Nu mai e ca în anii ’90. Unul mi-a verificat temperatura, unul mi-a cercetat burta să vadă dacă am mâncat suficient”, a spus Williams, după ce a coborât de pe scenă şi a strâns câteva mâini.

Scurtă istorie

„O să-ţi fac puţină educaţie despre mine şi despre ultimii 33 de ani. O să te duc înapoi în anii ‘90”, s-a adresat el unui spectator. „Anul era 1990. Zidul Berlinului tocmai căzuse, Nelson Mandela făcea primii paşi în libertate, ca urmare a Revoluţiei române, România avea primele alegeri libere din 1937. A fost un lucru măreţ, nu-i aşa?”, a spus în uralele fanilor, unii veniţi şi din alte ţări. „Printre cele mai importante momente care se conturau, cinci tineri băieţi din Manchester formau o trupă şi schimbau peisajul muzical pentru totdeauna. Era Take That. Primul videoclip pe care l-am înregistrat a fost „Do What You Like”. Este un videoclip special”, a povestit Robbie Williams pe scenă, lăsând să se vadă câteva secunde din acesta, dar care a fost repede retras, „pentru că nu trebuia să-l vadă nimeni, era o porcărie”, după cum a mărturisit artistul.

Perioada petrecută alături de Take That a fost una care l-a marcat profund. „Credeau că sunt enervant, leneş, mă făceau să fiu trist. Pe deasupra, Gary Barlow cânta toate cântecele şi mă gândeam când va veni şansa mea?”. ‘Dacă mai încalci o regulă, Robbie, te dăm afară din trupă’, i-au strigat. „Şi într-o zi, după al treilea album, am realizat că nu mai puteau să mă concedieze şi am decis să încalc toate regulile. Am fost la Glastonbury. Când m-am întors nu am mai putut vorbi cu ei şi nici ei cu mine”. Şi a început „o revoluţie”, a fost introducerea pentru versiunea sa a melodiei „Don't Look Back In Anger” (melodie a formaţiei Oasis).

A urmat „Angels”, piesă care a marcat începutul carierei sale solo. „She’s The One” a fost cântată de public iar „I Love My Life” a fost dedicată fiicei sale, Coco, care sâmbătă a împlinit vârsta de 5 ani. Momentul a fost unul emoţionant pentru artistul britanic, mai ales că publicul de la Bucureşti i-a cântat „La mulţi ani!”.

Mult apreciată a fost de public şi „Supreme”, melodie de pe al treilea album solo al său, şi mai ales „Feel”. De asemenea, „Rock DJ” a completat setlist-ul.

„Peste tot pe unde m-am uitat în seara asta, toată lumea era cu zâmbetul pe buze. A fost minunat pentru sufletul meu. Şi încă un lucru: sunteţi foarte frumoase, doamnelor!”, au fost complimentele artistului la finalul show-ului.

Mărturisirile lui Robbie au continuat. El a povestit cum a renunţat la alcool, în urmă cu 23 de ani, şi ce l-a ţinut în viaţă: faptul că a cunoscut-o pe soţia sa şi faptul că publicul care a venit la concertele sale l-a apreciat. „Sunt foarte recunoscător că m-aţi protejat atunci când nici nu ştiaţi că mă protejaţi. Domnul să vă binecuvânteze!”.

La „Angels”, melodie lansată în 1997 cu care a încheiat concertul, Robbie Williams i-a lăsat pe toţi cei prezenţi să cânte în locul lui.

Summer in the City a avut loc vineri şi sâmbătă, la Romexpo, şi i-a avut pe afiş pe: Jason Derulo, Editors, DJ Orkun, Calum Scott, Eva Timush, Abby Roberts.

