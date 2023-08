Celebrul Robbie Williams cântă la București. Cerințe speciale privind meniul

Robbie Williams, Jason Derulo, The Editors, Calum Scott, Abby Roberts, Nicole Cherry, cărora li se vor adăuga artişti noi români, vor urca pe scena din Piaţa Constituţiei la festivalul Summer in the City care va avea loc pe 18 şi 19 august. Echipa de producţie a lui Robbie Williams are cerinţe speciale, anunţă organizatorii.

Festivalul va debuta vineri, 18 august, începând cu ora 14.00, atunci când se vor deschide porţile de acces publicului şi se va încheia sâmbătă, 19 august, la ora 23.00.

Cu o carieră de excepţie (25 de ani de la debutul solo) şi un statut de superstar internaţional, Robbie Williams îşi va promova cel mai recent album al sau „XXV”, o compilaţie de hit-uri clasice, reorchestrate.

Scena artistului va fi dotată cu tehnologii inovative, inclusiv ecrane LED uriaşe, de 22m x 8m, însoţite de două ecrane laterale, care vor contribui la atmosfera spectacolului. În plus, artiştii vor avea parte de trei spaţii pentru schimbarea costumelor, recuzită de scenă creativă şi trei urmăritoare profesionale pentru a evidenţia fiecare moment al show-ului.

Cu outfit-uri de scenă „glam and glitz", un stil „dandy-punk” şi „pop-baroc” cu influenţe „rock eclectic”, celebrul artist a „electrizat” deja publicul din toată Europa prin apariţiile sale „flashy”. Stilistul artistului a combinat elemente street wear cu haine glam în ţinutele de scenă ale starului. Hainele reflectă un „golden age” al modei masculine cu influenţe din lumea grunge a străzii.

Ads

Echipa de producţie din spatele lui Robbie Williams acordă atenţie factorilor de confort şi siguranţă, cu cerinţe speciale legate de aerul condiţionat şi controlul acestuia, pentru a asigura o atmosferă adecvată şi o iluminare spectaculoasă, în timp ce fumatul este strict interzis în zonele de backstage.

Cerinţe privind meniul

Atenţia pentru detalii se extinde şi la „bucătăria” spectacolului. Echipa artistului cuprinde 20 de vegetarieni, iar pentru mâncare se vor folosi tacâmuri de inox şi veselă de ceramică. Din meniu nu lipsesc: untul de arahide natural (bio/sănătos), untul natural de migdale, fructele proaspete pentru mic dejun (banane, fructe de pădure, mere, portocale).

Pentru meniul de prânz şi cină cerinţele sunt variate, iar acesta ar trebui să cuprindă: muşchi de vită, somon la grătar cu felii de lămâie şi ierburi, ciuperci şi brie în crustă, cartofi cu rozmarin şi usturoi, fasole verde sotată cu vinegretă de muştar-tarhon, supă de roşii prăjite (vegană), orez cu coriandru, fasole neagră condimentată, supă de porumb prăjit, foie gras, mere caramelizate şi microverdeturi.

Ads

Pentru vegetarienii din echipa artistului, şi aceştia vor avea parte de un meniu sofisticat, care ar trebui să conţînă: obraji de halibut de Alaska copţi, piure de rădăcină de ţelină, sparanghel la grătar, risotto cu trufe negre şi brânză reggiano, burgeri vegetali acoperiţi cu brânză vegană, quesadilla cu fâşii de tofu cu ardei, ceapă, tortilla cu fasole neagră şi burrito cu cartofi dulci, rulade de vinete cu pesmet şi busuioc şi spanac, frigărui de tofu cu sos şi altele.

Desertul va conţine îngheţată, plăcinte, budincă de ciocolată, prăjituri, iar din cabina lui Robbie Williams nu vor lipsi fructele precum pepene verde tăiat în felii mari, portocale, mere crocante, fructe cu sâmburi precum piersici sau nectarine. Echipa şi artistul vor avea la dispoziţie şi diverse batoane Keto, pachete de chipsuri gata sărate, nuci amestecate crude, 5 pachete gumă de mestecat fără zahăr, dar şi cutii cu 30 de prăjituri Jaffa, preferatele lui Robbie Williams.

O varietate de opţiuni vor fi disponibile pentru vegetarieni, vegani şi persoanele care urmează diete fără gluten sau paleo, astfel încât meniul va conţine mâncăruri delicioase şi sănătoase, cu un accent pe produse organice şi locale.

Trupa şi echipa lui Robbie Williams sunt preocupate de ecologie. În spiritul sustenabilităţii, echipa cântăreţului a solicitat instalarea de coşuri de reciclare în zonele cheie ale locaţiei, încurajând publicul să contribuie la protecţia mediului.

Un ghid al publicului aşteptat indică o participare variată, în intervalul de vârstă între 16 şi 70 de ani. Publicul va avea ocazia să petreacă aproximativ 105 minute alături de Robbie Williams şi trupa sa.