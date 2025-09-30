Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams

Doi inspectori bulgari de la Agenția Executivă „Administrația Autovehiculelor” au fost reținuți după ce au solicitat și primit sume de bani de la șoferii de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams din Sofia, desfășurat pe 28 septembrie 2025.

Conform autorităților, mita a fost cerută folosind aplicația Google Translate. Dosarul penal a fost deschis imediat după ce organizatorul concertului a raportat incidentul.

Potrivit procurorilor, în seara zilei de 25 septembrie, în jurul orei 19:20, la kilometrul 1 pe autostrada „Trakia”, la ieșirea din Sofia, cei doi inspectori au cerut și primit bani de la șoferii străini pentru a evita întocmirea proceselor-verbale. Unul dintre aceștia a primit 200 de leva (aproximativ 100 de euro), iar celălalt a primit 200 de leva și 300 de euro (în jur de 500 de euro), potrivit btvnovinite.bg

Perchezițiile desfășurate în mașini, birouri și locuințele celor implicați au scos la iveală sume importante de bani. În locuința unuia dintre angajați au fost găsiți 42.000 de euro, iar în vehiculul celuilalt, bani ascunși în cutii de țigări și în compartimentul pentru roata de rezervă. Alte sume mai mici au fost confiscate în timpul investigațiilor.

Cei doi angajați au fost reținuți pentru o perioadă de 72 de ore și urmează ca marți Parchetul orașului Sofia să depună cererea de arest preventiv la Judecătoria Sofia. Martori au fost audiați inclusiv în fața judecătorului.

Ads