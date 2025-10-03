Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette. Ce simptome prezintă artistul

Vineri, 03 Octombrie 2025
Concert Robbie Williams FOTO: Instagram/ Robbie Williams

Robbie Williams a oferit recent o mărturisire surprinzătoare despre viața sa personală și provocările cu care se confruntă zilnic. Cântărețul britanic, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette și a explicat cum această afecțiune îi afectează gândurile și interacțiunile sociale.

În cadrul episodului din 2 octombrie al podcastului „I'm ADHD! No You're Not”, moderat de Paul Whitehouse și Dr. Mine Conkbayir, artistul a vorbit despre ticurile sale, pe care le descrie mai degrabă ca „gânduri intruzive” decât ca simple gesturi involuntare.

„Mi-am dat seama că am Tourette, dar ele nu ies la suprafață”, a spus el, detaliind că aceste impulsuri apar chiar și în momentele în care pare complet absorbit de mediul înconjurător: „Sunt gânduri intruzive care apar. Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca distragere, dar oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb.”

Sindromul Tourette, conform specialiștilor de la Mayo Clinic, este o tulburare neurodezvoltamentală caracterizată prin mișcări sau sunete involuntare, repetate rapid. Intensitatea și frecvența ticurilor pot varia, iar în unele cazuri ele pot fi atât de severe încât afectează activitățile zilnice sau chiar duc la auto-vătămări. Stresul, oboseala sau anxietatea pot amplifica aceste manifestări.

Pe lângă Tourette, Robbie a vorbit și despre suspiciunile sale legate de autism. Recent, un test online i-a spus că nu are această afecțiune, deși prezintă anumite trăsături specifice: „Se pare că nu sunt, dar am trăsături autiste. Și acestea țin de partea socială, de interacțiune.” În ciuda acestui rezultat, el a explicat că un diagnostic oficial l-ar ajuta să înțeleagă de ce se simte adesea inconfortabil în propriul corp: „Când sunt în pat, acesta este zona mea de confort. Oriunde în afara patului, este zona mea de disconfort. Situația se îmbunătățește. A fost groaznic, îngrozitor în anii ’20, greu în anii ’30, în ’40 a început să se amelioreze și sunt pe o curbă ascendentă, dar încă mă simt inconfortabil în pielea mea.”

Williams a recunoscut că, deși a încercat diverse medicamente pentru a-și gestiona simptomele, continuă să caute răspunsuri: „La fel cum am căutat medicamente pentru a rezolva problema, încă încerc să găsesc motivele și explicațiile.”

