Robbie Williams a fost diagnosticat cu COVID-19. Artistul este izolat intr-o vila de lux

Artistul in varsta de 46 de ani se afla impreuna cu sotia sa Ayda Field, 41 de ani, si cei patru copii Teddy (8 ani), Coco (2 ani), Charlton (6 ani) si Beau (11 luni) pe o proprietate fastuoasa cu plaja proprie si piscina uriasa. O noapte in aceasta vila cu sase dormitoare costa 15.000 de lire sterline.Marti, presa britanica a scris ca Robbie Williams s-a izolat la St. Barts dupa ce a contractat virusul si a fost constrans sa-si prelungeasca sejurul pe insula din Caraibe.Cantaretul anunta in decembrie ca planuieste sa infiinteze o noua trupa si sa deschida o galerie si un club de noapte in Berlin.CITESTE SI: VIDEO Sorana Cirstea, izolata in Australia se antreneaza cu peretele. Imagini incredibile