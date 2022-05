Robbie Williams: "Vreau un iubit"

Starul britanic Robin Williams a marturisit ca ar putea incerca o relatie cu un barbat dupa o serie de esecuri in privinta femeilor.

Cantaretul este faimos pentru trecutul sau de cuceritor. Dar se pare ca nici una dintre frumusetile care i-au trecut prin pat, pardon, prin viata, nu a reusit sa il convinga sa ramana. Rachel Hunter, Nicole Kidman

Iata ce declara domnul Williams:

"Locuind in Los Angeles, am avut foarte multe partenere. Am inceput relatii care, nu se stie de ce, au fost de foarte scurta durata. Presa nu a aflat niciodata despre ele. Dar cred ca exista o pereche pentru fiecare. Si sper ca ea cea pe care o voi alege, sa fie cea buna. Sau el nu poti sa stii niciodata, nu poti sa stii niciodata."

Strategia folosita de Robbie Williams atunci cand este chestionat in legatura cu sexualitatea sa este deja cunoscuta: acesta face o "gluma", sau, in functie de interpretare, spune adevarul - in gluma.

Cu aproximativ un an in urma, afirmatia sa "yes, I'm an absolute bender" ("da, sunt in mod cert un homosexual"), a tinut titlurile tabloidelor, fara a convinge insa pe nimeni.

