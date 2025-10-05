Concertul lui Robbie Williams, care trebuia să aibă loc în Turcia pe 7 octombrie, a fost anulat. Motivele invocate de cântăreț

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 18:32
714 citiri
Concertul lui Robbie Williams, care trebuia să aibă loc în Turcia pe 7 octombrie, a fost anulat. Motivele invocate de cântăreț
Concert Robbie Williams FOTO: Instagram/ Robbie Williams

Cântărețul britanic Robbie Williams a declarat că autoritățile din oraș au anulat concertul său programat în Istanbul „în interesul siguranței publice”, după ce ONG-uri turcești anti-Israel și utilizatori ai rețelelor sociale au făcut campanii pentru anularea evenimentului și au protestat împotriva prezenței sale, acuzându-l că este „sionist”.

Concertul din 7 octombrie era programat să aibă loc în a doua aniversare a invaziei și masacrelor conduse de Hamas în sudul Israelului, care au ucis 1.200 de persoane și au răpit alți 251 de ostatici, declanșând războiul în Fâșia Gaza.

Timp de zile, conturile turcești de social media și ONG-urile pro-Gaza au cerut anularea evenimentului de la Atakoy Marina, acuzându-l pe Williams că este „sionist”.

Autoritățile turce au interzis un concert al lui Robbie Williams programat pentru 7 octombrie la Istanbul, din motive de securitate, după campanii ale ONG-urilor turcești și ale utilizatorilor social media care solicitau anularea evenimentului și proteste împotriva prezenței sale, acuzându-l de „sionist”.

Cântărețul britanic în vârstă de 51 de ani, care a susținut concerte în Israel în 2015 și 2023, și-a exprimat regretul pentru această situație, declarând pe Instagram că siguranța fanilor și a publicului său este prioritară și că evenimentul a fost anulat „din motive de securitate” în „interesul publicului”.

Williams a fost crescut în religia catolică, dar este căsătorit cu actrița americano-turcă Ayda Field, care este evreică, la fel ca și cei patru copii ai lor.

Compania Bubilet, care se ocupă de vânzarea biletelor, a declarat că a anulat concertul la cererea Biroului Guvernatorului din Istanbul. Biroul guvernatorului nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

În septembrie, autoritățile turce au interzis un concert programat la Istanbul de Enrico Macias, după apeluri la protest împotriva opiniilor pro-israeliene ale cântărețului francez.

Cântărețul în vârstă de 86 de ani a declarat atunci pentru AFP că de 60 de ani cântă în Turcia și că este „profund surprins și întristat că nu poate să-și vadă publicul, cu care a împărtășit întotdeauna valorile păcii și fraternității”.

Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă
Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că gruparea teroristă dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri...
Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO
Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și scoaterea ei dintr-o flotilă care transporta...
#Robbie Williams, #Turcia, #Israel, #Palestina , #stiri Robbie Williams
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi sustin ca au dovada existentei lui Dumnezeu, bazata pe stiinta
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenti oceanici se comporta extrem de ciudat, iar cercetatorii cred ca Europa va fi afectata: "E ingrijorator"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Concertul lui Robbie Williams, care trebuia să aibă loc în Turcia pe 7 octombrie, a fost anulat. Motivele invocate de cântăreț
  2. Adio vacanțe în Bulgaria, prețurile vor exploda de la anul. Ce spune șeful unui hotel unde 80% dintre turiști sunt români
  3. Studiu: Care sunt riscurile majore pentru sănătate care apar în urma expunerii la plastic încă din copilărie
  4. De ce trebuie să mergi cu o minge de tenis în bagajul de avion
  5. 4 motive pentru care nu ar trebui să pornești mașina de spălat vase zilnic, potrivit experților
  6. Cât de mult trebuie să mergi pe jos pentru a reduce grăsimea abdominală după vârsta de 50 de ani?
  7. Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor” VIDEO
  8. Cum poți îmbunătăți beneficiile celor „10.000 de pași” pentru sănătate. „Combinația dintre cantitate și calitate este cea care îți oferă cele mai bune câștiguri”
  9. „Trista realitate pe care nimeni nu o spune despre România”. Ce părere și-au făcut doi vloggeri spanioli după o vizită în țara noastră VIDEO
  10. CEO-ul Telegram explică filozofia sa de a folosi telefonul cât mai puțin posibil și de a aloca 11-12 ore pentru somn: "E destul de simplă"