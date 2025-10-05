Concertul lui Robbie Williams, care trebuia să aibă loc în Turcia pe 7 octombrie, a fost anulat. Motivele invocate de cântăreț

Cântărețul britanic Robbie Williams a declarat că autoritățile din oraș au anulat concertul său programat în Istanbul „în interesul siguranței publice”, după ce ONG-uri turcești anti-Israel și utilizatori ai rețelelor sociale au făcut campanii pentru anularea evenimentului și au protestat împotriva prezenței sale, acuzându-l că este „sionist”.

Concertul din 7 octombrie era programat să aibă loc în a doua aniversare a invaziei și masacrelor conduse de Hamas în sudul Israelului, care au ucis 1.200 de persoane și au răpit alți 251 de ostatici, declanșând războiul în Fâșia Gaza.

Timp de zile, conturile turcești de social media și ONG-urile pro-Gaza au cerut anularea evenimentului de la Atakoy Marina, acuzându-l pe Williams că este „sionist”.

Cântărețul britanic în vârstă de 51 de ani, care a susținut concerte în Israel în 2015 și 2023, și-a exprimat regretul pentru această situație, declarând pe Instagram că siguranța fanilor și a publicului său este prioritară și că evenimentul a fost anulat „din motive de securitate” în „interesul publicului”.

Williams a fost crescut în religia catolică, dar este căsătorit cu actrița americano-turcă Ayda Field, care este evreică, la fel ca și cei patru copii ai lor.

Compania Bubilet, care se ocupă de vânzarea biletelor, a declarat că a anulat concertul la cererea Biroului Guvernatorului din Istanbul. Biroul guvernatorului nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

În septembrie, autoritățile turce au interzis un concert programat la Istanbul de Enrico Macias, după apeluri la protest împotriva opiniilor pro-israeliene ale cântărețului francez.

Cântărețul în vârstă de 86 de ani a declarat atunci pentru AFP că de 60 de ani cântă în Turcia și că este „profund surprins și întristat că nu poate să-și vadă publicul, cu care a împărtășit întotdeauna valorile păcii și fraternității”.

