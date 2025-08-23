Cursă fantastică pentru înotătorul român la Mondialul de la Otopeni. Cu ce medalie s-a ales

Cursă fantastică pentru înotătorul român la Mondialul de la Otopeni. Cu ce medalie s-a ales
Robert Badea FOTO FRNPM

Robert Badea, legitimat la Steaua Bucureşti, a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, la Otopeni.

Badea a încheiat cursa cu un timp excelent: 4:13.79 min. – nou record naţional la categoriile 17, 18 şi +19 ani.

Aurul şi argintul le-au revenit japonezilor Raito Numata (4:11.37) şi Yumeki Kojima (4:12.99).

Daria-Măriuca Silișteanu a cucerit a doua medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, argint în proba de 100 m spate, miercuri.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

Cătălin Chirilă a pierdut dramatic o medalie la Mondiale. Cât de aproape a fost de podium
Cătălin Chirilă a pierdut dramatic o medalie la Mondiale. Cât de aproape a fost de podium
Sportivul român Cătălin Chirilă s-a clasat doar pe locul al patrulea în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia)....
Campionul european la înot a intrat în cursa pentru medalii: românul s-a calificat în finala Mondialelor
Campionul european la înot a intrat în cursa pentru medalii: românul s-a calificat în finala Mondialelor
Înotătorul român Robert-Andrei Badea, campionul european en titre, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de 400 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Badea a fost...
