Cursă fantastică pentru înotătorul român la Mondialul de la Otopeni. Cu ce medalie s-a ales

Robert Badea, legitimat la Steaua Bucureşti, a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz în proba de 400 m mixt din cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, la Otopeni.

Badea a încheiat cursa cu un timp excelent: 4:13.79 min. – nou record naţional la categoriile 17, 18 şi +19 ani.

Aurul şi argintul le-au revenit japonezilor Raito Numata (4:11.37) şi Yumeki Kojima (4:12.99).

Daria-Măriuca Silișteanu a cucerit a doua medalie a României la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Otopeni, argint în proba de 100 m spate, miercuri.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

