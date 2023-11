Înotătorul Robert Badea, dublu campion la FOTE, face sacrificii inimaginabile pentru a-și îndeplini visul.

Înotul românesc are viitor de aur. Dacă prezentul, la masculin, este reprezentat de David Popovici și de Vlad Stancu, din spate vine puternic Robert Badea. El a fost vedeta delegației României la Festivalul Olimpic al Tineretului European care a avut loc în luna iulie, la Maribor, acolo unde tinerii noștri înotători au cucerit acolo 20 de medalii, dintre care 6 de aur.

Dintre acestea, două au fost aduse de Robert Badea, care a triumfat în probele de 200 m mixt și de 400 m mixt. Aceste rezultate sunt rodul multor sacrificii. Printre acestea, trezitul la ora 5 și jumătate dimineața pentru a merge la antrenament. De aceea, se culcă atât de devreme, încât niciodată nu a putut vedea un meci de fotbal din Liga Campionilor.

„La ora 8.00 seara e gata, somn. Din cauza asta nici nu am văzut vreodată meciuri din Liga Campionilor. E adevărat, nu țin cu nimeni, dar oricum, mă culc foarte devreme. Pentru că și antrenamentele sunt foarte devreme, în jur de ora 5.30 plec spre bazin” – Robert Badea, înotător, dublu campion FOTE.

A stabilit primul record național la vârsta de 13 ani

Explozia lui Robert Badea în prim-planul înotului românesc nu a fost întâmplătoare. El a stabilit, de-a lungul carierei sale, numeroase recorduri naționale. Pe primul nu-l poate uita nici acum.

„Cea mai frumoasă cursă din carieră? Aveam vârsta de 13 ani, primul an de cadeți la Pitești și când am făcut primul record național la 200 m spate. A fost o bucurie imensă, îmi aduc aminte și acum cu mare plăcere. De atunci am bătut de multe ori recordurile naționale, sincer să fiu nici nu mai știu de câte ori, dar bucurie ca aceea am simțit foarte rar”, mărturisește Robert Badea, înotător, dublu campion FOTE.

Fiecare succes este sărbătorit de tânărul înotător în același fel: iese cu prietenii la mall.

”De fiecare dată ies cu prietenii în mall, să mănânc ceva bun și să-mi fac pe plac, să fie totul perfect. Ne distrăm împreună”, adaugă Robert.

Când nu este în bazin sau cu prietenii lui, Robert are o pasiune legată de telefonul mobil.

Ads

„Pot spune că sunt dependent de Tik-Tok, stau foarte mult pe Tik-Tok, dar sper să-l dezinstalez la un moment dat. Eu nu fac filmulețe, dar îmi place să mă uit la ce postează alții, recunosc. Oricum, petrec prea mult pe această rețea. Din fericire, mă ține bateria telefonului”, spune înotătorul.

A avut emoții când a dat primul autograf

Chiar dacă are doar 16 ani, Robert a devenit deja cunoscut în rândul micilor înotători. În acest an a dat primul autograf și recunoaște că a fost uimit.

„Am dat autograf anul acesta, la Otopeni. La Naționalele din primăvară. Chiar am fost mirat când a venit la mine să-mi ceară, m-am și speriat puțin, credeam că glumește. Nu mi-am exersat niciodată semnătura pentru autografe”, povestește campionul.

Deși este un specialist al celei mai dificile probe din natație, cea de mixt, lucru confirmat de medaliile de aur cucerite la FOTE la 200 m mixt și la 400 m mixt Robert recunoaște că are un stil pe care nu-l agreează: brasul.

”Cel mai greu stil dintre toate patru mi se pare brasul. Culmea e că nu e neapărat dificil, dar nu-mi place mie, nu știu să explic de tot de ce”, recunoaște dublul campion FOTE.

Ads