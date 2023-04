Cazanciuc, despre MCV: Sa nu devenim victima propriului succes

Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a declarat, miercuri, ca raportul MCV este "cea mai buna evaluare de pana in prezent", superior celui din 2014, fiind remarcate progrese la nivelul sistemului judiciar, demnitarul subliniind insa ca Romania nu trebuie sa devina o victima a propriului succes.

"Romania are astazi un raport mai bun decat in 2014, fiind cea mai buna evaluare de pana in prezent. Este pentru al doilea an consecutiv in care Comisia Europeana constata progrese importante in numeroase domenii si mentinera unui trend puternic pozitiv", a spus Cazanciuc.

Ministrul Justitiei a adaugat ca raportul marcheaza o serie de "progrese incontestabile", cum ar fi intrarea in vigoare cu succes a codurilor penale, efortul sistemului judiciar care s-a adaptat noilor dispozitii fara sincope, alocarea de catre Guvern a resurselor umane si financiare necesare pentru implementarea codurilor.

Raportul MCV pentru Romania a fost publicat - Critici pentru Avocatul Poporului si Parlament

"Este remarcat CSM, care a aparat independenta sistemului judiciar, prin reactii la toate atacurile exercitate asupra judecatorilor, procurorilor si asupra, in general, a institutiilor. Probabil ca cel mai important motiv de satisfactie este ca pentru prima data raportul vorbeste despre caracterul sustenabil al sistemului judiciar, marcand continuarea cresterii increderii cetatenilor in actul de justitie", a precizat Cazanciuc.

Ads

Totusi, demnitarul a subliniat ca tara noastra nu trebuie sa devina o "victima" a rezultatelor pozitive inregistrate in cadrul raportului MCV. "Raportul tehnic al MCV contine o analiza corecta, extensiva, atenta si minutioasa a situatiei din Romania. Constatarile tehnice dovedesc faptul ca la nivelul Comisiei exista experti care sunt atenti la situatia de fapt. (...) Romania nu trebuie sa devina victima propriului succes, iar rezultatele pozitive ale sistemului judiciar nu trebuie folosite impotriva Romaniei", a conchis ministrul.

Reactii politice, dupa publicarea MCV: Opozitia cere demisia lui Victor Ciorbea, Zgonea nu e de acord cu raportul

Comisia Europeana a publicat, miercuri, noul raport MCV privind Romania.

Raportul evalueaza progresele recente realizate de Romania, evidentiind o serie de domenii in care s-au inregistrat progrese in mod constant, fapt care indica durabilitatea acestora. Actiunile intreprinse de principalele institutii judiciare si de autoritatile cu responsabilitati in materie de integritate in vederea combaterii coruptiei la nivel inalt si-au mentinut "o dinamica remarcabila", se arata in raport.

Totodata, documentul precizeaza ca persista "un sentiment clar ca progresele realizate trebuie consolidate si construite pe baze si mai sigure".

Expertii apreciaza ca, "desi punerea in aplicare a codurilor (Codul civil, Codul de procedura civila, Codul penal si Codul de procedura penala) a demonstrat colaborarea pragmatica si productiva dintre guvern si sistemul judiciar, un an mai tarziu, multe chestiuni legislative raman nesolutionate".