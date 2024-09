Ministrul Justitiei a deschis anul scolar impreuna cu doi inculpati aflati sub control judiciar

Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a participat la festivitatea de deschidere a anului scolar la un liceu din Ploiesti, impreuna cu Mircea Cosma, presedintele Consiliului Judetean Prahova, si fiul sau, deputatul PSD Vlad Cosma, amandoi trimisi in judecata pentru coruptie si aflati sub control judiciar.

Ministrul Justitiei a decis sa participe la festivitatea de deschidere a anului scolar la Liceul Tehnologic "1 Mai" din Ploiesti, el fiind absolvent al acestei institutii de invatamant, relateaza ph-online.ro.

Alaturi de Robert Cazanciuc, Mircea (al doilea din dreapta) si Vlad Cosma (primul din stanga), la festivitate a mai fost prezent si Ion Vasilache, procurorul sef al Sectiei Parchetelor Militare.

Delegatia, insotita de primarul Iulian Badescu si inspectorul scolar Petre Nachila, a vizitat si scoala Mihai Eminescu nr.15 Ploiesti, unde ministrul Justitiei a absolvit ciclul gimnazial.

Ulterior, ministrul a fost invitat la prefectura, unde a mers insotit de Mircea Cosma si de Iulian Badescu, pentru discutii legate de investitiile pe care Ministerul Justitiei le face la Tribunalul si Palatul Curtii de Apel Ploiesti.

Initial independent, Robert Cazanciuc s-a inscris in PSD pe 11 februarie, alegand filiala Prahova.

In aceeasi zi, presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, dar instanta a respins cererea de arestare preventiva, dispunand cercetarea lui sub control judiciar.

Presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, va fi cercetat in libertate, sub control judiciar - Update

In acelasi dosar de coruptie, procurorii au cerut Camerei Deputatilor avizul necesar pentru arestarea preventiva a fiului lui Cosma, deputatul PSD Vlad Cosma, dar parlamentarii au respins cererea DNA.

Pe perioada controlului judiciar, cei doi trebuie sa se prezinte la DNA sau la organul desemnat cu supravegherea de fiecare data cand sunt chemati, sa informeze cu privire la schimbarea locuintei, sa se prezinte la organul desemnat cu supravegherea conform programului intocmit de politie si sa nu paraseasca Romania fara incuviintarea prealabila a procurorului.

In luna aprilie, cei doi au fost trimisi in judecata pentru infractiuni precum trafic de influenta si luare de mita, in legatura cu alocarea unor lucrari.

Deputatul PSD Vlad Cosma si tatal sau, trimisi in judecata. Cum au evitat sechestrul pe avere

De asemenea, procurorii spun ca in decursul mai multor ani, intre 2010 si 2013, presedintele Consiliului Judetean Prahova, inculpatul Mircea Cosma, "a derulat o activitate infractionala de natura a prejudicia bugetul public al judetului, in favoarea unor interese private, antrenand intr-un circuit ilicit, sustinut si de reprezentantii societatilor comerciale favorizate - denuntatori in cauza, mai multe persoane printre care si pe fiul sau, Cosma Vlad Alexandru, deputat in Parlamentul Romaniei".

