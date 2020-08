Senatorul PSD Cazanciuc, catre Vela si Predoiu: "Baieti, nu dati foc tarii folosind clanurile interlope"

"Doreste ministrul Justitiei sa-i ia locul ministrului de Interne? Observ de ceva vreme ca ar exista o intentie... O posibila explicatie ar fi legata deministrului Predoiu in eliminareacare inca tin Romania in afara spatiului Schengen . O alta ar fi dorinta sa mearga personal la fruntariile tarii sa ridice cu mana lui bariera MCV, mandru ca romanii sunt astazi tratati de la egal la egal in Europa.Acest lucru nu ar fi fost posibil, in lumea sa imaginara, fara eradicarea coruptiei din ultimul an de guvernare penelista si triumful statului sau de drept. (...) Baieti, nu dati foc tarii folosind clanurile interlope si semanand panica in randul populatiei pentru a justifica tot felul de initiative normative, ci, daca aveti un dram de patriotism, fiti onesti si veniti in Parlament cu o analiza nationala de riscuri si amenintari, cu politici publice pornind de la zonele vulnerabile ale societatii, cu legi care ii protejeaza cu adevarat pe romani!", a scris vineri Cazanciuc pe Facebook Cazanciuc le atrage atentia celor doi ministri ca "tinutul la sertar al unor date relevante despre fenomenul crimei organizate doar pentru a arata unii altora muschii la un moment dat si nu pentru a pune la punct un mecanism integrat de protejare a populatiei", nu are cum "sa ii tina de partea poporului!"."Ce modificari ale legilor justitiei din ultimii 2-3 ani v-au impiedicat sa propuneti masuri care sa combata proliferarea clanurilor interlope? V-a impiedicat cumva avizul CSM la numirea procurorilor sefi? Ce s-a intamplat cu cei 290 de ofiteri adaugati schemei DIICOT printr-o lege promovata de PSD ? Au fost trimisi sa penetreze clanurile interlope?Au fost trimisi la specializare in SUA, Israel, Marea Britanie, Olanda pentru a invata sa investigheze mai bine cine si cum finanteaza clanurile interlope, traficul de persoane, traficul de droguri? Este cumva functional sediul DIICOT alocat in guvernarea PSD? Nu va e teama de patriotii din umbra care, la un moment dat, se vor satura sa munceasca in gol si vor spune public adevaratele mize ale prea deselor scandaluri cu interlopii, din ultima perioada?", a adaugat Cazanciuc.