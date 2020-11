Cazanciuc: Am convocat Biroul permanent al Senatului la ora 13,00. Pe ordinea de zi, dublarea alocatiilor pentru copii

"Astazi, pentru ora 13,00, am convocat Biroul permanent al Senatului din nou, in incercarea de a-i convinge pe colegii nostri ca trebuie sa vina la serviciu. Colegii de la PNL si USR lipsesc de o luna, blocand Senatul. Astazi, avem pe ordinea de zi o lege extrem de importanta, asteptata de milioane de romani, si anume legea privind dublarea alocatiilor copiilor. Dupa cum stiti, printr-un cinism de nedescris, Guvernul Orban, printr-o ordonanta de urgenta a blocat dublarea alocatiilor pentru copii. Presedintele Iohannis, cu acelasi cinism, a respins legea prin care Parlamentul spunea nu ordonantei Guvernului. Astazi avem pe ordinea de zi cererea presedintelui de reexaminare si, evident, vrem sa respingem aceasta cerere pentru a putea dubla alocatiile", a declarat Cazanciuc, la sediul central al PSD CITESTE SI: Orban a anuntat data la care se vor dubla alocatiile El a adaugat ca se pot gasi bani in bugetul de stat pentru dublarea alocatiilor pentru copii."Am auzit multe discutii despre sumele necesare pentru aceasta marire, ca nu ar fi. As vrea sa spun ca, printr-o rectificare bugetara facuta in august, Guvernul a gasit 2,2 miliarde de lei pentru a-i da primarilor PNL. Acum, la rectificarea bugetara, au pus din nou un miliard de lei. Practic, aceasta suma este mai mult decat necesara pentru a dubla alocatiile. Noi nu gasim resurse sa dublam alocatiile, dar gasim resurse sa ii platim pe chiulangii. De o luna, PNL si USR nu vin la serviciu, dar gasim resurse sa ii platim pe acesti oameni. Vin fara niciun fel de jena sa ia banii de la casierie, dar nu au decenta sa vina sa voteze pentru aceasta lege", a sustinut Robert Cazanciuc.CITESTE SI: Ce avere are Nicoleta Goleac, candidat PSD la Camera Deputatilor si fosta sotie a fostului sef ADP Sector 4