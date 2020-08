Cazanciuc, despre adresa lui Teodorovici catre Tribunalul Bucuresti: "Daca a facut-o un jurist, ar trebui sa-l dea afara, pentru ca ea are cateva elemente lipsa care fac ca sesizarea sa fie respinsa"

"Am vazut azi de dimineata, in presa, textul sesizarii. Nu stiu daca l-a facut Eugen. Daca l-a facut Eugen, ca economist, atunci pot sa inteleg sesizarea. Daca a facut-o un jurist, ar trebui sa-l dea afara, pentru ca ea are cateva elemente lipsa. Nu o sa le spun acum, o sa las judecatorii sa descopere acest lucru, care fac ca aceasta sesizare sa fie respinsa, cum se spune in limbaj de specialitate", a declarat Robert Cazanciuc, la sediul PSD unde este sedinta CEx a partidului.Eugen Teodorovici a trimis o adresa catre Tribunalul Bucuresti si Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in care explica faptul ca a fost aleasa o conducere legitima a partidului in Congresul extraordinar din 29 iunie 2019, anume Viorica Dancila - presedinte, Eugen Teodorovici - presedinte executiv si Mihai Fifor - secretar general. Acesta mai precizeaza ca Dancila si Fifor au demisionat pe 29 noiembrie 2019, insa el ramane in continuare presedinte executiv al PSD.