Cazanciuc, despre sesizarea Guvernului la CCR: "E scrisa de nejuristi. Nu cred ca are vreo sansa. Votul la motiunea de cenzura il vom stabili marti"

"Cred ca daca vom avea o decizie a Curtii dupa ce Guvernul Orban o sa cada, Curtea o sa aiba in vedere acest lucru si va aprecia cu privire la eventualele masuri tranzitorii. Dar nu cred ca se va intampla acest lucru. Am primit astazi (vineri - n.r.) la Senat motiunea depusa de PNL pentru punct de vedere. E scrisa de nejuristi, ca sa fiu elegant. Conditiile legale au fost indeplinite. Numarul de senatori si deputati, numarul de semnatari, procedurile au fost respectate. A fost citita motiunea. Urmeaza si votul. Deci nu e niciun punct de vedere", na afirmat Robert Cazanciuc, vineri la sediul PSD.Intrebat daca nu cumva ar trebui suspendata procedura de vot, social-democratul a raspuns: "Nici vorba. Procedura se dureleaza in continuare. O sa stabilim un calendar in care o sa avem votul. Procedura nu trebuie suspendata in niciun caz. Dar nu cred ca are vreo sansa aceasta sesizare facuta de PNL pentru ca textul fundamental cere putine conditii, iar conditiile au fost indeplinite. Niciunul dintre semnatarii motiunii nu a semnat o alta motiune care sa fi fost respinsa. Asa ca suntem intr-o alta sesiunea decat cea trecuta, o sesiune extraordinara de sine statatoare. Nu e nicio problema cu Legea fundamentala".El a mai precizat ca "suntem intr-o alta sesiune decat cea trecuta, o sesiune extraordinara de sine statatoare" si ca "nu e nicio problema cu Legea fundamentala".Cazanciuc a spus ca va fi martea viitoare stabilit votul pe motiune de cenzura."Dupa cum stiti, e nevoie de acord politic pentru a avea numarul de voturi ca motiunea sa treaca", a conchis Robert Cazanciuc.Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care vor fi sustinute opiniile la CCR va fi decis la o data ulterioara, arata anuntul institutiei.Guvernul a depus vineri, la Curtea Constitutionala, sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Guvern-Parlament in legatura cu motiunea de cenzura initiata de PSD si prezentata deja in Parlament in urma cu o zi.Seful Cancelariei premierului Ionel Danca a cerut PSD sa astepte decizia Curtii inainte de a stabili data votului la motiune.Guvernul reclama, in sesizare, depunerea motiunii de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cat si convocarea unei sesiuni extraordinare avand ca obiect numai prezentarea motiunii de cenzura, precum si incalcarea Constitutiei prin fragmentarea procedurii motiunii de cenzura in mai multe sesiuni parlamentare.